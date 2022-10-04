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Первая ракетка мира Алькарас вылетел в первом круге с турнира в Астане

Первая ракетка мира Алькарас вылетел в первом круге с турнира в Астане
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас неожиданно уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу бельгийца. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Алькарас выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. Испанец использовал три брейк-пойнта из 10. На счету Гоффена ни одного эйса и одна ошибка на подаче. Также бельгиец реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде соревнований соперником Давида Гоффена станет французский теннисист Адриан Маннарино. Этот матч состоится завтра, 5 октября.

Астана. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 11:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Давид Гоффен
66
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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