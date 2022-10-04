Первая ракетка мира Алькарас вылетел в первом круге с турнира в Астане

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас неожиданно уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу бельгийца. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.



Алькарас выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. Испанец использовал три брейк-пойнта из 10. На счету Гоффена ни одного эйса и одна ошибка на подаче. Также бельгиец реализовал пять брейк-пойнтов из 11.



В следующем раунде соревнований соперником Давида Гоффена станет французский теннисист Адриан Маннарино. Этот матч состоится завтра, 5 октября.