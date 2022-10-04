Стало известно, когда Новак Джокович проведёт свой первый матч на турнире в Астане

Опубликовано расписание пятого игрового дня на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), который завершится 9 октября.
Центральный корт
Чжан Чжичжэнь (Китай, Q) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – второй круг – начало в 11:00 мск.
Марин Чилич (Хорватия, 9) – Оскар Отте (Германия) – первый круг – второй запуск
Давид Гоффен (Бельгия, LL) – Адриан Маннарино (Франция) – второй круг – третий запуск
Кристьян Гарин (Чили) – Новак Джокович (Сербия, 4, WC) – первый круг – приблизительно в 18:00
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Лука Нарди (Италия) – второй круг – последний запуск.
Корт №1
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Павел Котов (Россия, LL) – второй круг – четвёртый запуск.
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
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