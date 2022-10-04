Медведев: понимаю, что нахожусь не в самой лучшей форме. Но всё вернётся, если работать

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о значимости победы на старте турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

«Да, на самом деле я очень доволен, понимал, что сейчас нахожусь не в самой лучшей своей форме в сравнении с тем, когда я выигрывал свои самые большие турниры. Но всё возвращается. В начале старался играть чуть медленнее, может быть, не так зрелищно, хотел именно больше попадать в корт. Это тоже его стиль, поэтому-то у нас были, кажется, розыгрыши, по 40 ударов, если не больше. На самом деле, это обеспечило хороший ритм. Я играл всё лучше и лучше.

С чем связана неоптимальная форма? Такое бывает в теннисе. Я в такие моменты на самом деле всегда вспоминаю Берси-2020. Там я чувствовал себя ужасно. Питер не очень до этого сыграл, потом Вену, хоть и дошёл до четвертьфинала. Чувствовал себя прямо отвратительно. Мы даже один день в Берси решили не тренироваться, потому что в тренировках просто не было смысла, настолько всё было ужасно. И в итоге я выиграл 21 матч подряд. В теннисе, если работаешь, всё всегда может вернуться.

Матч с Кирьосом был неприятный, хотелось сыграть лучше, потом поехал в Метц, немножко был не в своей тарелке, проиграл ещё один матч. Чем больше матчей ты проигрываешь, тем хуже ты себя чувствуешь, поэтому очень рад, что смог сегодня победить», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.