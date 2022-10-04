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Сенсационное поражение Алькараса и первая победа Даниила Медведева в Астане: четверо россиян пробились во 2-й круг

Звездопад в Астане! Провал Алькараса вывел Медведева в лидеры турнира
Даниил Сальников
Провал Алькараса вывел Медведева в лидеры
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Даниил стал самым высоко сеянным теннисистом в столице Казахстана после сенсационного поражения первой ракетки мира.

На первой неделе октября у мужчин проходят параллельно два азиатских турнира категории ATP-500 в Токио и Астане. Именно в столицу Казахстана слетелись ведущие российские теннисисты. Причём четверо из них пробились в сетку по рейтингу – Даниил Медведев (второй номер посева), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов и Аслан Карацев. А ещё двое добавились к ним после завершения квалификационного турнира – Павел Котов (LL) и Александр Шевченко (Q). Турнир появился в 2020 году по большей части как временная замена многим китайский соревнованиям, исчезнувшим из календаря из-за пандемии коронавируса. Однако после двух лет проведения Astana Open не только не исчез, но и смог поднять свой статус с ATP-250 до ATP-500, заняв место пятисотника в Пекине.

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Подняв свой статус и призовой фонд, турнир в Астане приятно удивил списком именитых игроков, заявившихся на розыгрыш-2022. Конечно же, это все казахские и российские теннисисты, находящиеся в топе, но, кроме них, в числе участников появились грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим и новоявленный лидер мирового рейтинга 19-летний Карлос Алькарас. В последний момент получил уайлд-кард 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, который сразу же после своего триумфа в Тель-Авиве перелетел в Астану.

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Участникам финалов прошлой недели – Джоковичу, хорвату Марину Чиличу и швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру – дали отдохнуть до среды, а остальные теннисисты свои стартовые матчи провели в понедельник и вторник. Первый круг ещё не закончился, а сенсации уже гремели одна за другой. Зачехлили ракетки Феликс Оже-Альяссим (8), трёхкратный победитель «Шлемов» Стэн Вавринка (WC), проиграли россияне Аслан Карацев и Александр Шевченко.

Но больше всех удивил Алькарас, который в двух сетах проиграл лаки-лузеру Давиду Гоффену из Бельгии. Причём испанский вундеркинд прервал свою серию из 62 матчей, в которых он брал у соперника хотя бы сет. Карлос так расстроился, что не явился на пресс-конференцию, передав журналистам лишь короткую аудиозапись объяснения того, что произошло: «Это был тяжёлый матч. Давид играл очень-очень хорошо. Возвращаться к соревнованиям всегда непросто. К этому корту нелегко привыкнуть. Это действительно тяжело для меня — в смысле моей уверенности. Я пытался освоиться на этом корте, но не смог. Он оказался лучше меня. Я не мог справиться с давлением, которое он на меня оказывал. Я должен извлечь урок из этого матча».

ATP-500. Астана – 2022. Сетка

После раннего схода с дистанции Карлоса Алькараса наивысший номер посева оказался у Даниила Медведева (2). Россиянин после обидного поражения в четвёртом круге US Open и потери первого места в рейтинге ATP провалился ещё и на турнире ATP-250 в Метце, уступив в первом же матче швейцарцу Стэну Вавринке. Медведев, кстати, принял участие в жеребьёвке турнира и прокомментировал своё участие в соревнованиях: «Состав выглядит очень сильным, как на «Мастерсах» или турнирах «Большого шлема». Однозначно все матчи будут зрелищными и бескомпромиссными. Постараюсь сконцентрироваться на своей игре, чтобы пройти как можно дальше по турнирной сетке».

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В соперники 26-летнему Даниилу по стартовому раунду достался 34-летний испанец Альберт Рамос-Виньолас. Теннисисты до этого встречались лишь раз – в Барселоне-2019 победу в трёх сетах праздновал россиянин. За свою карьеру Альберт завоевал четыре титула ATP, в том числе в Кордове в этом сезоне. Наивысшим местом в рейтинге 52 недель ATP для испанца было 17-е, а сейчас он является 40-й ракеткой мира. Матч пошёл сразу же под диктовку Даниила, который сделал брейк и повёл с комфортным преимуществом – 2:0. Медведев играл раскованно, азартно и даже где-то рискованно. Временами у него проходили эйсы – пять штук за первый сет, но и без двойных ошибок не обошлось (три за партию). Россиянину даже не помешал очень низкий процент выигрыша на второй подаче – 25%. В четвёртом гейме он отыграл брейк-пойнт, а в концовке сета сделал ещё один брейк – 6:3. Во втором сете преимущество Даниила было ещё более явным. Через 1 час 21 минуту он оформил окончательную победу, отдав в этой партии только один гейм – 6:3, 6:1.

Астана. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 17:05 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
40
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Так Даниил Медведев с победы начал турнир в Астане. В четверг во втором круге он померится силами с лучшим теннисистом из пары Марк-Андреа Хюслер – Эмиль Руусувуори. Также до второго раунда добрались ещё три россиянина. Андрей Рублёв встретится в среду с обидчиком Карацева – китайцем Чжан Чжичжэнем, Павел Котов – с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Ну а соперник Карена Хачанова пока неизвестен – это либо Марин Чилич, либо Оскар Отте.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Sarah Stier/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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