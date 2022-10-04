Маттео Берреттини принял участие в эпатажной фотосессии для Esquire

Финалист Уимблдона-2021, 16-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини принял участие в стильной фотосъёмке для испанского Esquire.

Берреттини также высказался о сотрудничестве с брендом HUGO BOSS. Он единственный теннисист, получивший предложение от данной марки.

«Мне нравится этот бренд. Они ориентируются на меня на протяжении всего процесса проектирования, я всегда отдаю предпочтение характеристикам одежды и качеству тканей. И очки у них тоже потрясающие», — сказал Берреттини.

В текущем сезоне Берреттини выиграл два травяных турнира — в Лондоне (Великобритания) и Штутгарте (Германия). Сейчас он готовится выступить на домашних соревнованиях ATP-250 во Флоренции. Он пройдёт с 10 по 16 октября.