Маттео Берреттини принял участие в эпатажной фотосессии для Esquire
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Финалист Уимблдона-2021, 16-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини принял участие в стильной фотосъёмке для испанского Esquire.
Берреттини также высказался о сотрудничестве с брендом HUGO BOSS. Он единственный теннисист, получивший предложение от данной марки.
«Мне нравится этот бренд. Они ориентируются на меня на протяжении всего процесса проектирования, я всегда отдаю предпочтение характеристикам одежды и качеству тканей. И очки у них тоже потрясающие», — сказал Берреттини.
В текущем сезоне Берреттини выиграл два травяных турнира — в Лондоне (Великобритания) и Штутгарте (Германия). Сейчас он готовится выступить на домашних соревнованиях ATP-250 во Флоренции. Он пройдёт с 10 по 16 октября.
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