Вероника Кудерметова разгромила Варвару Грачёву на старте турнира в Монастире

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый раунд нового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В стартовом матче Кудерметова (2) одержала разгромную победу над соотечественницей Варварой Грачёвой со счётом 6:1, 6:0. Встреча продлилась 54 минуты. Кудерметова два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Грачёвой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Кудерметовой станет представительница Польши Магдалена Фрех.

Призовой фонд турнира в Монастире, посев которого возглавила вторая ракетка мира Онс Жабер, составил $ 251 750. Соревнования продлятся до 9 октября.