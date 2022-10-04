Дарья Касаткина прокомментировала победу над Эммой Радукану на старте турнира в Остраве

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала успешный старт на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия).
В матче первого круга Касаткина (5) обыграла чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану со счётом 7:5, 6:4.
«Турнир такой плотный, учитывая список заявленных игроков. На кого бы ты ни попала, это очень сильная соперница, поэтому нужно быть очень сосредоточенной и включаться с первого очка, первого матча, первого гейма. Я довольна своим сегодняшним выступлением и с нетерпением жду следующего матча», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
В следующем раунде Касаткиной предстоит сразиться с соотечественницей Екатериной Александровой, которая ранее обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» белоруску Викторию Азаренко.
- 4 октября 2022
-
23:56
-
23:37
-
22:50
-
22:35
-
22:28
-
21:59
-
21:31
-
21:25
-
20:48
-
20:39
-
20:22
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
18:27
-
18:00
-
17:54
-
17:30
-
17:03
-
16:48
-
16:39
-
15:59
-
15:48
-
15:19
-
15:16
-
15:01
-
14:39