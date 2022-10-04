Дарья Касаткина прокомментировала победу над Эммой Радукану на старте турнира в Остраве

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала успешный старт на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

В матче первого круга Касаткина (5) обыграла чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану со счётом 7:5, 6:4.

«Турнир такой плотный, учитывая список заявленных игроков. На кого бы ты ни попала, это очень сильная соперница, поэтому нужно быть очень сосредоточенной и включаться с первого очка, первого матча, первого гейма. Я довольна своим сегодняшним выступлением и с нетерпением жду следующего матча», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

В следующем раунде Касаткиной предстоит сразиться с соотечественницей Екатериной Александровой, которая ранее обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» белоруску Викторию Азаренко.