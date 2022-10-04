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Дарья Касаткина высказалась о борьбе за место на Итоговом турнире WTA — 2022

Дарья Касаткина высказалась о борьбе за место на Итоговом турнире WTA — 2022
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала участие в борьбе за квалификацию на Итоговый чемпионат WTA. Соревнования, в которых примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разрядах по итогам сезона, пройдут в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

«Осталось всего несколько турниров, и все хотят победить, в конце года все стремятся показать свой максимум. Я надеюсь отобраться, а там посмотрим. Слежу ли я за очками в гонке? Раньше следила, но теперь поняла, что это отнимает слишком много энергии, так что решила об этом не думать (смеётся)!» — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Ранее Касаткина (5) обыграла чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану со счётом 7:5, 6:4 в первом круге турнира WTA-500 в Остраве (Чехия).

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