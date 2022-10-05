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Алькарас, Рублёв и Рууд примут участие в выставочном турнире в Абу-Даби

Алькарас, Рублёв и Рууд примут участие в выставочном турнире в Абу-Даби
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Действующий победитель US Open, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, российский теннисист Андрей Рублёв и третий номер мирового рейтинга норвежец Каспер Рууд примут участие в в выставочном турнире в Абу-Даби.

Об этом сообщается на официальном сайте организаторов соревнований. Турнир пройдёт в столице Объединённых Арабских Эмиратов с 16 по 18 декабря.

Отметим, что Андрей Рублёв является действующим победителем этого турнира. 24-летний теннисист, лучшим результатом которого является пятое место в рейтинге ATP, одержал в декабре прошлого года победу над британцем Энди Марреем. Финальная встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

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