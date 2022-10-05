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Ига Свёнтек на отказе Айлы Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Ига Свёнтек на отказе Айлы Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

В матче второго круга Свёнтек (1) встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (Q, 34-я ракетка мира). Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

Общая продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Томлянович один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Кэти Макнелли (США, Q) — Каролина Мухова (Чехия, WC).

Острава. 2-й круг
05 октября 2022, среда. 17:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		2  
5 		2  
         
Айла Томлянович
34
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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