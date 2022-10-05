Ига Свёнтек на отказе Айлы Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

В матче второго круга Свёнтек (1) встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (Q, 34-я ракетка мира). Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

Общая продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Томлянович один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Кэти Макнелли (США, Q) — Каролина Мухова (Чехия, WC).