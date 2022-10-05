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Вторая сеяная Паула Бадоса завершила выступление на старте турнира WTA-500 в Остраве

Вторая сеяная Паула Бадоса завершила выступление на старте турнира WTA-500 в Остраве
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Четвёртая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

В стартовом для себя матче вторая сеяная Бадоса уступила 20-й ракетке мира чешке Петре Квитовой (WC) со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Бадоса восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Квитовой шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинальном матче Квитова сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Александра Саснович (Беларусь).

Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.

Острава. 2-й круг
05 октября 2022, среда. 19:25 МСК
Петра Квитова
20
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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