Вторая сеяная Паула Бадоса завершила выступление на старте турнира WTA-500 в Остраве

Четвёртая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

В стартовом для себя матче вторая сеяная Бадоса уступила 20-й ракетке мира чешке Петре Квитовой (WC) со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Бадоса восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Квитовой шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинальном матче Квитова сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Александра Саснович (Беларусь).

Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.