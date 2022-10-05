Вторая сеяная Паула Бадоса завершила выступление на старте турнира WTA-500 в Остраве

Четвёртая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).
В стартовом для себя матче вторая сеяная Бадоса уступила 20-й ракетке мира чешке Петре Квитовой (WC) со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Бадоса восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Квитовой шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинальном матче Квитова сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Александра Саснович (Беларусь).
Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.
- 5 октября 2022
-
21:28
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:01
-
18:55
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:43
-
17:20
-
16:43
-
16:16
-
16:01
-
15:18
-
15:05
-
14:23
-
14:15
-
13:52
-
13:50
-
13:01
-
12:49
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:40
-
11:36
-
11:16
-
10:58
-
10:53
-
10:40
-
09:32
-
09:09
-
08:44
-
08:38