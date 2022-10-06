Елена Рыбакина с трудом пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Остраве

Чемпионка Уимблдона-2022, 26-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).
В матче второго круга Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (31-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Саснович один эйс, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
За место в полуфинале турнира Рыбакина сразится с представительницей Чехии Петрой Квитовой (WC).
Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.
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