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Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе, обыграв польку Фрех

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе, обыграв польку Фрех
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12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно вышла в четвертьфинал нового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), обыграв польку Магдалену Фрех.

Кудерметова одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Фрех ни одного эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.

Следующей соперницей Кудерметовой станет представительница Франции Диан Парри.

Призовой фонд турнира в Монастире, посев которого возглавила вторая ракетка мира Онс Жабер, составил $ 251 750. Соревнования продлятся до 9 октября.

Монастир. 2-й круг
06 октября 2022, четверг. 15:20 МСК
Магдалена Фрех
120
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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