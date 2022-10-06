Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе, обыграв польку Фрех

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно вышла в четвертьфинал нового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), обыграв польку Магдалену Фрех.

Кудерметова одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Фрех ни одного эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.

Следующей соперницей Кудерметовой станет представительница Франции Диан Парри.

Призовой фонд турнира в Монастире, посев которого возглавила вторая ракетка мира Онс Жабер, составил $ 251 750. Соревнования продлятся до 9 октября.