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Хольгер Руне впечатлён тем, как Джокович справляется с нагрузками и джетлагом

Хольгер Руне впечатлён тем, как Джокович справляется с нагрузками и джетлагом
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне восхитился тем, как 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович справляется с нагрузками.

«Джокович впечатляет после пяти матчей и финальной победы на турнире в Израиле. Сейчас он играет в удивительный теннис в Астане, справляясь с джетлагами и так далее. Это просто впечатляет», — написал Руне в социальных сетях.

На турнире в Тель-Авиве (Израиль) Новак Джокович обыграл испанца Пабло Андухара, канадца Вашека Поспишила, россиянина Романа Сафиуллина, хорвата Марина Чилича. На турнире в Астане он обыграл чилийца Кристьяна Гарина и Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. В четвертьфинале турнира Джокович встретится с россиянином Кареном Хачановым.

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