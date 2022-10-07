Джокович прокомментировал свою победу над Хачановым

Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей победе над россиянином Кареном Хачановым на турнире категории ATP-500 в Астане.

«Это был хороший матч. Думаю, я мог играть лучше, ведь я отлично справлялся два матча до на этом турнире. Но до сих пор я могу контролировать игру, находить правильное время, удары и выигрывать в двух сетах. Я счастлив, что победил Хачанова. Это игрок высокого уровня. Так что игра с Медведевым будет большим вызовом для меня», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.