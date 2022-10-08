Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Монастире
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира) уступила представительнице Франции Ализе Корне (37-й номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-500 в Монастире (Тунис). Встреча прошла на центральном корте Теннисного клуба Монастира на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
Кудерметова проиграла матч со счётом 4:6, 3:6. Россиянка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из 11. На счету Ализе Корне один эйс, пять ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В финальном матче Ализе Корне сыграет либо с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, либо с американкой Клэр Лю.
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