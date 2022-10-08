Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Монастире

Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Монастире
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира) уступила представительнице Франции Ализе Корне (37-й номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-500 в Монастире (Тунис). Встреча прошла на центральном корте Теннисного клуба Монастира на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Кудерметова проиграла матч со счётом 4:6, 3:6. Россиянка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из 11. На счету Ализе Корне один эйс, пять ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финальном матче Ализе Корне сыграет либо с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, либо с американкой Клэр Лю.

Монастир. 1/2 финала
08 октября 2022, суббота. 15:10 МСК
Ализе Корне
37
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022