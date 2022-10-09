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Новак Джокович завоевал титул на турнире в Астане, уверенно обыграв Стефаноса Циципаса

Новак Джокович завоевал титул на турнире в Астане, уверенно обыграв Стефаноса Циципаса
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В решающем матче Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (3) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Джокович один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

По ходу соревнований Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, россиянина Карена Хачанов и Даниила Медведева (снялся).

За победу Джокович получит 500 рейтинговых очков и более $ 355 тыс. Для него это четвёртый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне.

Астана. Финал
09 октября 2022, воскресенье. 13:40 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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