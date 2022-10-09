Элисе Мертенс эмоционально прокомментировала завоевание трофея в Монастире

42-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала завоевание трофея турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

«Это очень многое значит. У меня был довольно тяжёлый год. После полуфинала я подумала: «Хорошо, сейчас не поздно хорошо закончить год». Так что я очень этому рада. Это определённо придаёт мне уверенности и даёт небольшой импульс для работы, которую я делаю. Никогда не переставайте верить. У меня есть мой седьмой титул!» — приводит слова Мертенс пресс-служба WTA.

В финальном матче Мертенс (5) одержала разгромную победу над 37-й ракеткой мира француженкой Ализе Корне (3, WC) со счётом 6:2, 6:0. Для 26-летней Мертенс это седьмой титул на уровне WTA и первый в текущем сезоне.