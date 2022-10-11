«Она мне нравится». Ник Кирьос тепло высказался о Наоми Осаке

Австралийский теннисист Ник Кирьос (21-й в рейтинге ATP) высказался о японской теннисистке Наоми Осаке.

«Наоми, мне нравится за то, что она приносит в спорт. Я думаю, что она потрясающая спортсменка. Она может играть в отличный теннис, но то, что она может делать вне корта, ещё более вдохновляет. На неё ровняются очень много людей. Она вдохновляет миллионы, и я думаю, что это то, что я тоже приношу», — приводит слова Кирьоса Tennis 365.

В этом сезоне Ник Кирьос в одиночном разряде доходил до финала Уимблдона, где в финальном матче уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу. Также австралиец впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема», выиграв Открытый чемпионат Австралии в паре с Танаси Коккинакисом.

Наоми Осака является четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». В данный момент 24-летняя Осака занимает 44-ю строчку в рейтинге WTA. Этим летом Наоми прекратила сотрудничество со своим многолетним наставником, бельгийцем Вимом Фиссеттом.