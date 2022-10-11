Каспер Рууд обратился к Иге Свёнтек

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обратился к лидеру рейтинга WTA 21-летней польcкой теннисистке Иге Свёнтек. Рууд поблагодарил Свёнтек за то, что она решила пожертвовать свои призовые за выступление на турнире в Остраве (Чехия) организации по оказанию психиатрической помощи.
«Вау, Ига, спасибо, что обращаешь внимание мира на проблемы людей с психическим здоровьем», — написал Рууд в своих социальных сетях.
«Я хочу, чтобы люди знали, что они могут воспользоваться помощью, когда они в ней нуждаются, или помочь другим, если у них есть ресурсы», — ранее говорила Свёнтек.
Напомним, на турнире в Остраве Свёнтек дошла до финала, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.
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