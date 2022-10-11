Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лэйвер объяснил, почему считает Кирьоса одним из сильнейших теннисистов мира

Лэйвер объяснил, почему считает Кирьоса одним из сильнейших теннисистов мира
Комментарии

Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поделился мнением о соотечественнике Нике Кирьосе. Он высоко оценил уровень финалиста Уимблдона 2022 года.

«Арсенал Кирьоса включает в себя всё. У него есть возможность нанести любой удар, который он захочет. У Ника одна из лучших подач в мире. Он очень чёток в своих действиях, умеет играть под давлением. Я был рад, что он добрался до финала, но он сам не ожидал от себя, что может выиграть турнир.

Как-то я сказал ему: «Приятель, просто сделай максимум! Возможно, ты сам будешь удивлён своей игрой. Ты можешь побеждать, почему ты не прикладываешь к этому достаточно усилий?»

Он сам понял, что может достичь большего. Думаю, что это было очень важно», — цитирует Лэйвера TennisWorldUSA.

Новость по теме
Ник Кирьос: играю в паре, потому что это моя работа. Мне нужно зарабатывать деньги
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022