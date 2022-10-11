Лэйвер объяснил, почему считает Кирьоса одним из сильнейших теннисистов мира

Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поделился мнением о соотечественнике Нике Кирьосе. Он высоко оценил уровень финалиста Уимблдона 2022 года.



«Арсенал Кирьоса включает в себя всё. У него есть возможность нанести любой удар, который он захочет. У Ника одна из лучших подач в мире. Он очень чёток в своих действиях, умеет играть под давлением. Я был рад, что он добрался до финала, но он сам не ожидал от себя, что может выиграть турнир.



Как-то я сказал ему: «Приятель, просто сделай максимум! Возможно, ты сам будешь удивлён своей игрой. Ты можешь побеждать, почему ты не прикладываешь к этому достаточно усилий?»



Он сам понял, что может достичь большего. Думаю, что это было очень важно», — цитирует Лэйвера TennisWorldUSA.