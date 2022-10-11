Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Сан-Диего
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022, 26-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). В матче первого круга она должна была сразиться с чемпионкой двух турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой. В сетке Рыбакину заменит представительница Китая Чжэн Циньвэнь.
Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900. Возглавила посев соревнований первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
Ранее Рыбакина выступила на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Елена дошла до полуфинала, где со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 4:6 проиграла будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой.
Отметим, что Рыбакина заявлена на последний в текущем сезоне турнир WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
Комментарии
- 11 октября 2022
-
23:19
-
22:39
-
22:31
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:38
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:00
-
17:53
-
16:45
-
16:27
-
16:00
-
15:33
-
14:20
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:38
-
09:16
-
08:31
-
08:11
-
07:34
-
07:26
-
07:15
Партнерский контент