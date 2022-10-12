Мама Циципаса рассказала, почему они отклонили предложение выступать за Россию

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, ответила, предлагали ли её сыну выступать за Россию.

«Да, нам предлагали. Он ещё играл по юниорам последний год, значит, ему было 18 лет. Почему отказались? Мы очень сильно сомневались, что нас будут вести так, как нам это предлагали», — приводит слова Сальниковой блог «Теннисология».

24-летний Циципас – чемпион девяти турниров на уровне ATP, в том числе Итогового чемпионата ATP 2019 года. Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» является финал «Ролан Гаррос» — 2021, в котором он в пяти сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Отметим, что Сальникова и Апостолос Циципас (отец и тренер Стефаноса) также воспитывают сыновей Петроса и Павлоса, а также дочь Елизавет.