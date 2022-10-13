Ник Кирьос рассказал о детских воспоминаниях, связанных с Australian Open

21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос поделился воспоминаниями, которые связаны с Australian Open.
«Я помню, как мы просто ездили на несколько сборов, когда нам было около 12 лет; если ты выигрывал национальные соревнования, ты получал бесплатный билет, чтобы посмотреть, как играют профессионалы, быть рядом с ними и учиться. Я помню, как впитывал это, когда был маленьким ребенком. Я ходил на тренировки Жо-Вильфрида Цонги каждый день и просто видел, что дни, когда они трудились, это выходные, как они подходили к этому, такого я никогда не забуду. А потом я оказался в одной раздевалке с ними, играл с ними и побеждал их.
Аustralian Open – это просто дом. Я тоже два года жил в Мельбурне. Энергия там просто бесподобна. Я думаю, что мы с Танаси Коккинакисом, очевидно, пережили там прекрасный момент в этом году, поэтому я автоматически думаю об этом», — цитирует Кирьоса официальный сайт Australian Open.
В январе 2022 года Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли австралийский «Шлем» в парном мужском разряде. В финале спортсмены обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в двух сетах — 7:5, 6:4.
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