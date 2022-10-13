Анастасия Потапова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анастасия Потапова уверенно вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв швейцарку Викторию Голубич.

Потапова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Голубич ни одного эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из восьми. Потапова однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных.

В четвертьфинале Анастасия Потапова встретится с венгеркой Анной Бондарь, которая во втором круге обыграла британку Хэрриет Дарт.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Андреа Петкович.