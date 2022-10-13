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Анастасия Потапова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Анастасия Потапова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка Анастасия Потапова уверенно вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв швейцарку Викторию Голубич.

Потапова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Голубич ни одного эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из восьми. Потапова однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных.

В четвертьфинале Анастасия Потапова встретится с венгеркой Анной Бондарь, которая во втором круге обыграла британку Хэрриет Дарт.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Андреа Петкович.

Клуж-Напока. 2-й круг
13 октября 2022, четверг. 12:10 МСК
Виктория Голубич
81
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
48
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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