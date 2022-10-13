Анастасия Потапова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка Анастасия Потапова уверенно вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв швейцарку Викторию Голубич.
Потапова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Голубич ни одного эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из восьми. Потапова однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных.
В четвертьфинале Анастасия Потапова встретится с венгеркой Анной Бондарь, которая во втором круге обыграла британку Хэрриет Дарт.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Андреа Петкович.
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