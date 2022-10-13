Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне, обыграв Ивашко
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Россиянин в матче второго круга обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча закончилась со счётом 6:3, 5:7, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. Девятая ракетка мира Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 14. Его соперник, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале турнира в Хихоне Рублёв сыграет с американцем Томми Полом. Тот в матче второго круга обыграл Николаса Альварес Варону из Испании.
Призовой фонд турнира в Хихоне превышает € 612 тыс.
Хихон. 2-й круг
13 октября 2022, четверг. 18:25 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|4
70
Илья Ивашко
И. Ивашко
Комментарии
- 13 октября 2022
-
20:54
-
20:18
-
18:26
-
18:08
-
17:58
-
17:16
-
16:51
-
15:30
-
15:01
-
14:09
-
13:50
-
13:01
-
12:01
-
11:37
-
11:27
-
10:39
-
10:22
-
10:13
-
09:51
-
09:34
-
09:21
-
08:55
-
08:36
-
08:35
-
08:25
-
07:37
-
07:22
-
07:03
-
06:43
-
00:55
-
00:20
- 12 октября 2022
-
23:41
-
23:06
-
23:00
-
22:44
Партнерский контент