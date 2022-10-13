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Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне, обыграв Ивашко

Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне, обыграв Ивашко
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Россиянин в матче второго круга обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча закончилась со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. Девятая ракетка мира Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 14. Его соперник, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Хихоне Рублёв сыграет с американцем Томми Полом. Тот в матче второго круга обыграл Николаса Альварес Варону из Испании.

Призовой фонд турнира в Хихоне превышает € 612 тыс.

Хихон. 2-й круг
13 октября 2022, четверг. 18:25 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 4
         
Илья Ивашко
70
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
В четвертьфинал — на нервах! Рублёв упустил 11 брейк-пойнтов в поединке с белорусом В четвертьфинал — на нервах! Рублёв упустил 11 брейк-пойнтов в поединке с белорусом
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