Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне, обыграв Ивашко

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Россиянин в матче второго круга обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча закончилась со счётом 6:3, 5:7, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. Девятая ракетка мира Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 14. Его соперник, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Хихоне Рублёв сыграет с американцем Томми Полом. Тот в матче второго круга обыграл Николаса Альварес Варону из Испании.

Призовой фонд турнира в Хихоне превышает € 612 тыс.