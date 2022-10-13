В четвертьфинал — на нервах! Рублёв упустил 11 брейк-пойнтов в поединке с белорусом

На второй неделе октября мужской тур разделился на две группы. Теннисисты поехали осваиваться на новых турнирах ATP-250 – в Хихоне (Испания) и Флоренции (Италия). Основные герои прошлой недели – чемпион Астаны Новак Джокович и победитель Токио Тейлор Фритц взяли паузы. Напомним, в Казахстане сразу два россиянина оказались в четвёрке лучших – Даниил Медведев и Андрей Рублёв, но русский финал так и не состоялся. Рублёв уступил греку Стефаносу Циципасу, а Медведев не доиграл свой полуфинал с Новаком Джоковичем и снялся после второго сета из-за травмы.

В сетках Хихона и Флоренции оказалось три россиянина. Аслан Карацев был посеян в Италии под пятым номером и на старте встречался с голландцем Таллоном Грикспором, который из-за проблем со здоровьем снялся с матча в начале второго сета. А во втором круге Карацев за 2,5 часа уступил в трёх партиях шведу Микаэлю Имеру. В Хихоне в основную сетку из квалификации пробился Алексей Ватутин. Для 29-летнего уроженца Волгограда это лишь пятое в карьере участие в основах турниров уровня ATP, и лучшим результатом у него был четвертьфинал Марракеша-2018. Сейчас Алексей проиграл в первом круге аргентинцу Педро Качину. Ну а под первым номером в Испании посеян Андрей Рублёв, который первый круг пропускал.

У Рублёва сейчас, помимо основной цели – борьбы за титул на новом турнире в Хихоне, есть ещё одна важная задача – набрать как можно больше очков в зачёт Чемпионской гонки, чтобы обеспечить себе путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Напомним, уже пять мест из восьми на этом турнире за собой забронировали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович, получивший уайлд-кард как чемпион Уимблдона. Следующие на очереди – как раз два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублёв, идущие на пятом и шестом местах в Гонке. Даниил взял двухнедельную паузу до «пятисотника» в Вене, а вот Рублёв намерен играть все недели подряд, включая Хихон и Неаполь. Кроме Андрея, из основных претендентов на три последние путёвки на Итоговый на этой неделе играет только Феликс Оже-Альяссим, который возглавил сетку Флоренции.

Добравшись до Хихона, лидер посева турнира Андрей Рублёв поделился своими ожиданиями от старта в новом соревновании: «Я немного устал после перелёта, но надеюсь показать свой лучший теннис на этой неделе. Для меня важен каждый турнир, посмотрим, что из этого выйдет. Я понимаю, что каждый игрок в туре особенно жаждет победы в матчах под конец сезона. Я хотел бы завоевать титул здесь, но стараюсь об этом не думать, просто стремлюсь совершенствоваться из недели в неделю, стараюсь сосредоточиваться на своих планах».

Первым соперником Андрея в рамках матча второго круга Хихона стал 28-летний белорус Илья Ивашко, который на старте турнира обыграл 41-летнего испанского ветерана Фелисьяно Лопеса. Ивашко выиграл за карьеру один турнир – Уинстон-Сейлем-2021 и летом этого года добрался до 40-го места рейтинга ATP. Сейчас Илья занимает 70-ю позицию, а с Рублёвым ранее он играл дважды – оба раза в Санкт-Петербурге, и в обоих случаях победу праздновал россиянин – в первом круге розыгрыша-2019 и во втором круге – в 2021-м. Андрей сразу же захватил инициативу в матче, задавил соперника темпом и начал подбираться к чужой подаче. Уже в четвёртом гейме со второй попытки Рублёв смог реализовать брейк-пойнт и повести – 3:1. Однако впоследствии все свои шансы в этой партии россиянин упустил – реализация брейк-пойнтов – 14% (1 из 7). Впрочем, и минимального преимущества Андрею хватило, чтобы взять сет – 6:3 за 45 минут.

Во второй партии Рублёв продолжил давить на соперника и добился брейка в пятом гейме – 3:2. Однако следующий гейм россиянин провёл неудачно – сделал несколько ошибок и позволил сопернику добраться до его первых брейк-пойнтов в матче. Впрочем, в решающие моменты Андрей отводил угрозы – 4:2. В этот момент Рублёв начал заметно нервничать – он постоянно разговаривал сам с собой и остро реагировал на каждый неудачный розыгрыш. И спустя гейм Ивашко снова заставил соперника ошибаться, но на этот раз добился брейка – 4:4. Андрей с досады ударил себя ракеткой по коленям. Дело шло к тай-брейку, но белорус продолжил цепляться за ошибки соперника и сделал ещё один брейк – 7:5. Матч перешёл в третью, решающую партию.

В первом же гейме Андрей получил три брейк-пойнта, но Илья смог отыграться. Следующий шанс появился у Рублёва только в седьмом гейме, и он сразу же его реализовал – 4:3. Через гейм россиянин упустил уже 11-й брейк-пойнт, который одновременно был и матчболом. Однако следом россиянин чётко подал на матч – 6:3, 5:7, 6:4 за 2 часа 29 минут.

Вот так Андрей Рублёв, упустив 11 брейк-пойнтов из 14, всё равно дожал соперника и пробился в 1/4 финала нового турнира в Хихоне. В пятницу россиянин сразится с американцем Томми Полом. Отметим, что лучший теннисист из этой пары дальше выйдет на победителя матча Франсиско Серундоло – Доминик Тим.