Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кис в матче с Касаткиной одержала 250-ю победу в карьере

Кис в матче с Касаткиной одержала 250-ю победу в карьере
Комментарии

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США). Американка в матче второго круга обыграла россиянку Дарью Касаткину. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.

Эта победа стала для Кис юбилейной. Американская теннисистка записала в свой актив 250-ю победу в карьере.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету американки две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

По ходу первого сета Касаткина вела со счётом 4:0, однако в итоге проиграла его со счётом 4:6.

В следующем круге Кис встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой, которая в своём матче второго круга обыграла Коко Вандевей.

Новость по теме
Касаткина уступила Кис на турнире в Сан-Диего, проиграв шесть геймов подряд в первом сете
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022