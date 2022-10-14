Кис в матче с Касаткиной одержала 250-ю победу в карьере

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США). Американка в матче второго круга обыграла россиянку Дарью Касаткину. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.
Эта победа стала для Кис юбилейной. Американская теннисистка записала в свой актив 250-ю победу в карьере.
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету американки две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.
По ходу первого сета Касаткина вела со счётом 4:0, однако в итоге проиграла его со счётом 4:6.
В следующем круге Кис встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой, которая в своём матче второго круга обыграла Коко Вандевей.
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