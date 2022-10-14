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Касаткина уступила Кис на турнире в Сан-Диего, проиграв шесть геймов подряд в первом сете

Касаткина уступила Кис на турнире в Сан-Диего, проиграв шесть геймов подряд в первом сете
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер второго тура турнира в Сан-Диего. На стадии 1/8 финала она уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Касаткина допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойта. На счету американки 2 двойных ошибок и 5 реализованных брей-пойнта из 12.
Отметим, по ходу первого сета Касаткина вела со счётом 4:0, однако в итоге проиграла его со счётом 4:6.

В следующем круге Кис встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой, которая в своём матче второго круга обыграла Коко Вандевей.

Турнир в Сан-Диего проходит с 10 по 16 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
14 октября 2022, пятница. 03:35 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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