Касаткина уступила Кис на турнире в Сан-Диего, проиграв шесть геймов подряд в первом сете

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер второго тура турнира в Сан-Диего. На стадии 1/8 финала она уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Касаткина допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойта. На счету американки 2 двойных ошибок и 5 реализованных брей-пойнта из 12.

Отметим, по ходу первого сета Касаткина вела со счётом 4:0, однако в итоге проиграла его со счётом 4:6.

В следующем круге Кис встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой, которая в своём матче второго круга обыграла Коко Вандевей.

Турнир в Сан-Диего проходит с 10 по 16 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс.