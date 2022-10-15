Бывшая шестая ракетка мира: Надаль уже не тот физически, Алькарас — его замена

Экс шестой номер мирового рейтинга, испанка Карла Суарес-Наварро высказалась о своих соотечественниках Рафаэле Надале и Карлосе Алькарасе.

«Да, полностью согласна с тем, что Алькарас может быть заменой Надалю, потому что, очевидно, Рафа продолжает, но мы видим его последние годы в туре. Для всех проходит время, и он подвергается большому давлению. Физически он уже не тот, что был, хотя ментально он всегда будет нас удивлять. Приходят молодые игроки, и нам повезло, что у нас есть Карлос Алькарас, мы должны наслаждаться им, и я думаю, что он принесёт нам большой успех в будущем», — цитирует испанку AS.

За карьеру 33-летняя Суарес-Наварро выиграла два турнира WTA в одиночном разряде — в Оэйраше (2014) и Дохе (2016). Она семь раз доходила до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.