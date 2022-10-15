Кирьос заявил, что завершит карьеру после достижения 30-летнего возраста

27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, планирует ли играть в теннис после 30 лет. 21-я ракетка мира проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».

Кирьоса спросили, планирует ли он выступать на профессиональном уровне после 30 лет.

«Честно говоря, нет. Я хочу, чтобы меня никто не беспокоил, вероятно, поеду к себе домой на Багамы, буду сидеть и ничего не делать», — написал австралиец.

Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.

До этого австралиец высказывался о своих взаимоотношениях с представителем Греции Стефаносом Циципасом.