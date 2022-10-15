Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос рассказал о своих взаимоотношениях с Циципасом

Кирьос рассказал о своих взаимоотношениях с Циципасом
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о представителе Греции Стефаносе Циципасе. 21-я ракетка мира проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «вопрос-ответ».

«Вы с Циципасом всё ещё ссоритесь?» — спросил один из пользователей.

«Мы никогда не ссорились. Он был расстроен, потому что проиграл», — ответил Кирьос.

Также в рамках рубрики австралиец назвал свою самую плохую привычку.

«Побеждать, это вызывает привыкание. И иногда это не очень здорово, ведь делает вас одержимым», — сказал Ник.

Ранее мама Циципаса, бывшая советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова, заявляла, что для Кирьоса нет никаких правил в теннисе. Она также рассказывала, что Ник приводит Стефаноса в полное замешательство.

Новость по теме
Мама Стефаноса Циципаса высказалась о конфликтах сына с Медведевым и Кирьосом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022