Кирьос рассказал о своих взаимоотношениях с Циципасом
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о представителе Греции Стефаносе Циципасе. 21-я ракетка мира проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «вопрос-ответ».
«Вы с Циципасом всё ещё ссоритесь?» — спросил один из пользователей.
«Мы никогда не ссорились. Он был расстроен, потому что проиграл», — ответил Кирьос.
Также в рамках рубрики австралиец назвал свою самую плохую привычку.
«Побеждать, это вызывает привыкание. И иногда это не очень здорово, ведь делает вас одержимым», — сказал Ник.
Ранее мама Циципаса, бывшая советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова, заявляла, что для Кирьоса нет никаких правил в теннисе. Она также рассказывала, что Ник приводит Стефаноса в полное замешательство.
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