Ига Свёнтек извинилась перед Донной Векич за своё поведение в финале в Сан-Диего

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она извинилась перед представительницей Хорватии Донной Векич, которую обыграла в финале хардового турнира в Сан-Диего (США) со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

По словам Свёнтек, она понимает, что поступила неправильно, когда размахивала руками у сетки в одном из эпизодов.

«Это самый лучший приз! Спасибо, Сан-Диего, за потрясающую (хоть и пасмурную) неделю и эту уникальную атмосферу. Мне понравилось.

Поздравляю Донну Векич с потрясающим выступлением! И прошу прощения за то, что размахивала руками у сетки», — написала Свёнтек.

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