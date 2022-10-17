Ришар Гаске одержал волевую победу над Вавринкой и вышел во второй круг турнира в Бельгии

Французский теннисист Ришар Гаске (82-й в рейтинге АТР) вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), обыграв швейцарца Стэна Вавринку (193-й в рейтинге АТР).
Гаске одержал победу со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Вавринки 15 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Гаске дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи возможных. В концовке второй партии Ришар отыграл три матчбола на своей подаче.
Во втором круге Гаске сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария).
Призовой фонд турнира составил € 648 130. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. Турнир продлится до 23 октября.
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