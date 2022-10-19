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Гауфф — первая после Шараповой 18-летняя теннисистка, отобравшаяся на Итоговый турнир WTA

Гауфф — первая после Шараповой 18-летняя теннисистка, отобравшаяся на Итоговый турнир WTA
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Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф стала первой с 2004 года теннисисткой, которой удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA в возрасте до 19 лет. В последний раз в столь юном возрасте на Итоговый отбиралась пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова.

Напомним, в 2004 году Шарапова выиграла свой дебютный и единственный титул на Итоговом. В финале 17-летняя Мария обыграла американку Серену Уильямс со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Итоговый чемпионат WTA 2022 года пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

На данный момент на него, помимо Гауфф, отобрались:

Ига Свёнтек (Польша)
Онс Жабер (Тунис)
Джессика Пегула (США)
Каролин Гарсия (Франция).

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