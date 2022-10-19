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Анна Калинская пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре, где сразится с Касаткиной

Анна Калинская пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре, где сразится с Касаткиной
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73-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В матче второго раунда Калинская обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 0:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Калинская три раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мертенс шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Калинская сразится с другой россиянкой Дарьей Касаткиной (7).

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.

Гвадалахара-2. 2-й круг
19 октября 2022, среда. 21:25 МСК
Элисе Мертенс
34
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		0 7
         
Анна Калинская
73
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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