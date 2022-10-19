Анна Калинская пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре, где сразится с Касаткиной
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73-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В матче второго раунда Калинская обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 0:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Калинская три раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мертенс шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Калинская сразится с другой россиянкой Дарьей Касаткиной (7).
Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.
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