Победитель Итогового турнира ATP получит рекордную для тенниса сумму

Победитель Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября, получит рекордную для тенниса сумму. Об этом сообщает Tennis365.
Сообщается, что за победу на турнире победитель получит $ 4,7 млн, что является рекордной суммой для тенниса. А любой игрок, выигравший все три матча на групповом этапе, заберёт около $ 1,5 млн. Игрок, исполнивщий роль резервиста на турнире, получит $ 150 тыс.
Сейчас рекорд по сумме призовых, полученных за один турнир, принадлежит Эшли Барти, которая за победу на Итоговом чемпионате WTA получила $ 4,42 млн.
На данный момент на Итоговый турнир ATP отобрались:
Новак Джокович (Сербия);
Карлос Алькарас (Испания);
Рафаэль Надаль (Испания);
Каспер Рууд (Норвегия);
Стефанос Циципас (Греция).
Действующим победителем Итогового турнира ATP является немец Александр Зверев.
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