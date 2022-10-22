Каспер Рууд назвал самых сложных соперников, с которыми он сталкивался в туре

Норвежский теннисист Каспер Рууд (третье место в рейтинге AТР) назвал самых сложных соперников, с которыми он играл. Норвежец проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».

«Самые трудные соперники, с которыми я сталкивался в туре? Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер», — ответил Рууд.

Рууд одним из первых гарантировал себе участие на Итоговом турнире AТР. На прошлом Итоговом турнире норвежец дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:4, 6:2. В нынешнем сезоне Каспер Рууд выиграл турнир в Гштааде и Женеве (Швейцария), Буэнос-Айрес (Аргентина). Дошёл до финала на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос».

Зверев показал, как прошёл его отпуск на Мальдивах: