Беременная Каролина Возняцки показала свежее фото. Сафина и Веснина отреагировали

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в настоящий момент ожидает ребёнка, показала, как сейчас выглядит.

«Обратный отсчёт», — подписала она снимок.

На пост отреагировали российские теннисистки Динара Сафина и Елена Веснина.

«Хорошо выглядишь, мама», — написала Сафина в комментариях.

«Выглядишь потрясающе, мама Каро», — написала Веснина.

Фото: из личного архива каролины возняцки

Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия. Ранее, 19 июня, пара сообщила, что ждёт второго ребёнка.

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