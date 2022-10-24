Беременная Каролина Возняцки показала свежее фото. Сафина и Веснина отреагировали

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в настоящий момент ожидает ребёнка, показала, как сейчас выглядит.
«Обратный отсчёт», — подписала она снимок.
На пост отреагировали российские теннисистки Динара Сафина и Елена Веснина.
«Хорошо выглядишь, мама», — написала Сафина в комментариях.
«Выглядишь потрясающе, мама Каро», — написала Веснина.
Фото: из личного архива каролины возняцки
Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия. Ранее, 19 июня, пара сообщила, что ждёт второго ребёнка.
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