Каспер Рууд поделился эмоциями от попадания на Итоговый турнир AТР

Норвежский теннисист Каспер Рууд (третье место в рейтинге AТР) поделился эмоциями от попадания на Итоговый турнир AТР, который пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

«Это здорово. В прошлом году в конце сезона была сумасшедшая гонка с четырьмя игроками, боровшимися за последние два места, и дело дошло до «Мастерса» в Париже, одной из последних недель сезона. В этом году я уже смог достичь этого, и это очень, очень приятное чувство», — цитирует Рууда пресс-служба AТР.

На прошлом Итоговом турнире норвежец дошёл до полуфинала, где потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:2. В нынешнем сезоне Каспер Рууд выиграл турнир в Гштааде, Женеве (Швейцария) и Буэнос-Айресе (Аргентина). Дошёл до финала на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос».