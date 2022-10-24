Каспер Рууд поделился эмоциями от попадания на Итоговый турнир AТР

Норвежский теннисист Каспер Рууд (третье место в рейтинге AТР) поделился эмоциями от попадания на Итоговый турнир AТР, который пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
«Это здорово. В прошлом году в конце сезона была сумасшедшая гонка с четырьмя игроками, боровшимися за последние два места, и дело дошло до «Мастерса» в Париже, одной из последних недель сезона. В этом году я уже смог достичь этого, и это очень, очень приятное чувство», — цитирует Рууда пресс-служба AТР.
На прошлом Итоговом турнире норвежец дошёл до полуфинала, где потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:2. В нынешнем сезоне Каспер Рууд выиграл турнир в Гштааде, Женеве (Швейцария) и Буэнос-Айресе (Аргентина). Дошёл до финала на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос».
- 24 октября 2022
-
21:31
-
21:11
-
20:58
-
20:54
-
20:34
-
20:02
-
19:53
-
19:29
-
18:55
-
18:13
-
18:12
-
17:58
-
17:33
-
16:59
-
16:09
-
16:01
-
15:34
-
14:37
-
14:18
-
13:30
-
13:13
-
12:43
-
12:42
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:18
-
10:01
-
09:35
-
08:41
-
08:06