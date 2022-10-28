Алькарас — о победе в матче с Карреньо-Бустой: на корте нет друзей
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Первая ракетка мира, триумфатор Открытого чемпионата США-2022 Карлос Алькарас высказался о своей победе в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
«Трудно играть против такого друга, как Пабло. Каждый день мы общаемся, ужинаем, обедаем вместе. Каждую неделю мы тренируемся вместе, поэтому против него трудно играть. Я также поддерживаю его и хочу, чтобы он побеждал в каждом матче. На корте нет друзей. Вы должны быть сосредоточены и идти на матч, и это то, что я сделал», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.
В полуфинале турнира в Базеле Карлос Алькарас сойдётся с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, который в другой встрече 1/4 финала обыграл Александра Бублика.
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