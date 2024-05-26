Кей Нисикори выиграл первый матч на «Шлеме» с 2021 года и вышел во второй круг «РГ»

34-летний японский теннисист, бывшая третья, а ныне 350-я ракетка мира Кей Нисикори прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в пяти сетах переиграл канадца Габриэля Диалло, занимающего 166-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 1:6, 7:5. Это первая победа для Нисикори на «Большом шлеме» с 2021 года.
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Отметим, что спортсмены провели на корте 4 часа 23 минуты. Японский теннисист реализовал 5 брейк-пойнтов из 17 (29%), допустил три двойные ошибки и выполнил один эйс. Канадец сделал пять двойных ошибок, выполнил 15 подач навылет и смог реализовать 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных (57%).
Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Кей Нисикори сыграет с победителем матча между 15-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и французом Юго Гастоном (88-й в рейтинге ATP).
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