Чемпионская гонка WTA, 26 мая: Самсонова отыграла 15 позиций, Рахимова — 14

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова отыграла 15 позиций в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA, переместившись с 50-го на 35-е место. Её соотечественница Камилла Рахимова поднялась на 14 мест (с 90-го на 76-е).

Американская теннисистка, 12-я ракетка мира Мэдисон Кис переместилась на десять позиций вперёд и заняла 15-е место благодаря недавней победе на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Она сместила двоих россиянок — Анастасию Павлюченкову (с 15-го на 16-е место) и Екатерину Александрову (с 17-го на 18-е).

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

Чемпионская гонка WTA, 26 мая:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 5335 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 3928.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583.

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2857.

5 (5). Кори Гауфф (США) — 2383.

6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2070.

7 (7).Елена Остапенко (Латвия) – 1889.

8 (8). Ясмине Паолини (Италия) – 1710.

9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1695.

10 (10). Мария Саккари (Греция) — 1591.

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 1543.

12 (12). Анна Калинская (Россия) – 1511…

15 (25) Мэдисон Кис (США) — 1291…

16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1253…

18 (17). Екатерина Александрова (Россия) –1143…

30 (28). Анастасия Потапова (Россия) – 767…

34 (33). Мирра Андреева (Россия) – 647.

35 (50). Людмила Самсонова (Россия) — 628...

48 (45). Вероника Кудерметова (Россия) – 469…

52 (48). Диана Шнайдер (Россия) — 462…

63 (59). Анна Блинкова (Россия) – 393…

68 (64). Мария Тимофеева (Россия) — 375...

76 (90). Камилла Рахимова (Россия) – 346...

79 (72). Элина Аванесян (Россия) – 342…

92 (89). Эрика Андреева (Россия) – 232.