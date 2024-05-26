Крейчикова неожиданно уступила Голубич в первом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Чешская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Барбора Крейчикова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
26
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
76
Виктория Голубич
В. Голубич
В матче первого круга Крейчикова неожиданно уступила 76-й ракетке мира из Швейцарии Виктории Голубич. Встреча завершилась со счётом 7:6 6:4 в пользу представительницы Швейцарии.
Встреча Крейчиковой с Голубич продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Крейчикова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Голубич два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Голубич сразится с победительницей противостояния между Анастасией Потаповой и Камиллой Рахимовой.
Комментарии
- 26 мая 2024
-
23:43
-
23:39
-
23:27
-
22:56
-
22:44
-
22:34
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
21:28
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:45
-
20:28
-
20:21
-
19:45
-
19:33
-
19:18
-
18:55
-
18:37
-
18:22
-
17:59
-
17:54
-
17:40
-
17:31
-
17:28
-
17:19
-
16:54
-
16:53
-
16:46
-
16:36
-
16:31
-
15:58
-
15:19