Крейчикова неожиданно уступила Голубич в первом круге «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Барбора Крейчикова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче первого круга Крейчикова неожиданно уступила 76-й ракетке мира из Швейцарии Виктории Голубич. Встреча завершилась со счётом 7:6 6:4 в пользу представительницы Швейцарии.

Встреча Крейчиковой с Голубич продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Крейчикова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Голубич два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Голубич сразится с победительницей противостояния между Анастасией Потаповой и Камиллой Рахимовой.