Анастасия Павлюченкова показала откровенный костюм на Хэллоуин. Веснина отреагировала

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях новые фото своего образа на Хэллоуин. Теннисистка преобразилась в Лилу — главную героиню фильма «Пятый элемент».

Фото: из личного архива Павлюченковой

Фото: из личного архива Павлюченковой

«Афигеееееть», — написала под фото Елена Веснина.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 211-е место, так как не смогла защитить очки на этом на дальнейших турнирах.



Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. В августе теннисистка провела первую за долгое время тренировку на корте. А недавно она приехала в академию своего бывшего тренера Патрика Муратоглу.