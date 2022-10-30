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Веснина поделилась ожиданиями от финала между Медведевым и Шаповаловым на турнире в Вене

Веснина поделилась ожиданиями от финала между Медведевым и Шаповаловым на турнире в Вене
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала турнира ATP-500 в Вене (Австрия), где сойдутся россиянин Даниил Медведев и канадец Денис Шаповалов.

«Ожидания самые положительные. Мне нравится, как Даниил играет на этой неделе: очень уверенно, спокойно, хладнокровно. Он набирает форму перед крупным турниром, важным окончанием сезона.

Шаповалов — очень сложный соперник. Прежде всего он левша — это всегда добавляет матчу непредсказуемости, потому что с левшами не так часто встречаешься. Поначалу вращение может доставлять дискомфорт, но Даниил уже настолько опытный теннисист, что он знает, как играть с левшами: их сильные и слабые стороны и как их нивелировать. Даниил в этом финале выглядит предпочтительнее», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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