5-й финал Медведева в сезоне! Россиянин взял реванш за обидное поражение прошлого года

Четвёрку лучших теннисистов на турнире ATP-500 в Вене составили сразу три несеяных игрока – Шаповалов, Димитров и Чорич. И лишь возглавивший сетку Даниил Медведев единственный из числа главных фаворитов смог добраться до полуфинала. В 1/4 финала Даниил уверенно справился с итальянцем Янником Синнером (шестой номер посева), увеличив счёт их личных встреч до 4-0. А ещё одного сеяного – поляка Хуберта Хуркача (5) – убрал с дороги хорват Борна Чорич.

Чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» прокомментировал победу Медведева над Синнером: «Очень уверенная победа Медведева. Правда, я предполагал, что будет более упорный матч, а Синнер окажет больше сопротивления. Даня был стабилен: уверенно держал свою подачу — это и сыграло ключевую роль в этом матче».

Этот турнир важен для Медведева и с точки зрения попадания на Итоговый чемпионат ATP в Турине. На «Итоговую восьмёрку» уже отобралось пять участников – испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович. Даниил возглавил группу претендентов на три оставшихся места в Турин. Россиянин знал, что титул в Вене досрочно гарантирует ему место в восьмёрке. Однако вечером в пятницу, когда завершились полуфиналы в Вене, состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Париже, и сетка турнира сложилась таким образом, что все конкуренты Медведева оказались в одном секторе сетки. И, как бы ни сыграли в Париже Андрей Рублёв, Тейлор Фритц, Хуберт Хуркач и Феликс Оже-Альяссим, они всё равно не смогут даже теоретически вытеснить Медведева из восьмёрки. Впрочем, объявлять Медведева шестым участником Итогового чемпионата ATP пока никто не торопится, ведь сетка Парижа может измениться в случае снятия кого-то из сеяных. Так что Даниилу было проще и быстрее заработать место в Турине своей игрой.

Соперником Медведева по полуфиналу стал болгарин Григор Димитров, уже наделавший шума в Вене, выбив из сетки третью ракетку турнира Андрея Рублёва. Но у Даниила свои счёты с 31-летним болгарином – год назад во время осеннего «Мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин вёл у Григора с комфортным счётом 6:4, 4:1 с двумя брейками. Но преимущество Медведев тогда не удержал и обидно проиграл. Вообще, счёт личных встреч перед Веной был 3-2 в пользу Медведева. Димитров в своё время был третьей ракеткой мира, завоевал восемь титулов ATP, включая Итоговый-2017. Сейчас он занимает 32-е место в рейтинге 52 недель ATP, а победа над Рублёвым в Вене стала для болгарина 30-й по счёту в карьере над действующим игроком топ-10.

Медведев постепенно подбирался к подаче соперника и уже в пятом гейме сделал брейк – 3:2. Были у россиянина возможности увеличить преимущество во время следующих подач соперника, но те шансы он упустил. Тем не менее Даниил, как и в прошлых поединках в Вене, чётко играл на своей подаче, был чуть быстрее и точнее в розыгрышах, допускал минимум ошибок – 6:4 за 46 минут. Во втором сете россиянин снова повёл с брейком – 3:2, но в, отличие от того обидного прошлогоднего поединка в Индиан-Уэллсе, Медведев ни на минуту не потерял концентрацию, был предельно собран и заряжен на борьбу и на своей, и на чужой подаче. В итоге Медведев сделал следом ещё один брейк и уверенно подал на матч – 6:4, 6:2 за 1 час 26 минут. Блестящая работа над ошибками!

Вот так Даниил Медведев пробился в свой пятый финал в сезоне и 27-й в карьере. Его соперником в воскресенье будет победитель пары Чорич – Шаповалов. А уже в понедельник, 31 октября, стартует заключительный в сезоне «Мастерс» в Париже, где выступят все лучшие, включая Надаля и Джоковича.