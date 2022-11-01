Евгений Кафельников отреагировал на откровенный костюм Анастасии Павлюченковой на Хэллоуин

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников написал комментарий под постом в соцсетях, который оставила финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Ранее Павлюченкова выложила фотографии своего образа на Хэллоуин. Теннисистка преобразилась в Лилу — главную героиню фильма «Пятый элемент».
«Где Корбен Даллас?» — написал Кафельников в комментариях, имея в виду главного героя фильма.
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась за пределы второй сотни, так как не смогла защитить рейтинговые очки.
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