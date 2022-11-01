Агент Кирьоса: только Джокович извлёк выгоду из выступления на Уимблдоне. Спорный момент

Стюарт Дюги, агент финалиста Уимблдона 2022 года Ника Кирьоса, прокомментировал то, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович досрочно обеспечил себе попадание на Итоговый чемпионат ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) позднее в ноябре.
Напомним, Джокович квалифицировался на Итоговый турнир как победитель Уимблдона, при том, что в сезоне-2022 ATP и WTA лишили этот мэйджор рейтинговых очков вследствие решения организаторов отстранить российских и белорусских игроков.
«Во-первых, Новак заслужил быть в Турине. Но он единственный игрок, который извлёк выгоду из выступления на Уимблдоне. Это спорный момент.
Контракты игроков зависят от их рейтинга на конец года и от того, квалифицировались ли они на Итоговый. Многие, такие как Ник, останутся в стороне, в то время как у Новака всё есть», — приводит слова Дюги Daily Mail.
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