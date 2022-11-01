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Новак Джокович вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже, где может сыграть с Кареном Хачановым

Новак Джокович вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже, где может сыграть с Кареном Хачановым
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вышел в третий круг последнего в текущем сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

В стартовом для себя матче Джокович (6) обыграл представителя США Максима Кресси со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Кресси 15 эйсов, 10 двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За место в четвертьфинале турнира Джокович сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является именно Джокович.

Париж. 2-й круг
01 ноября 2022, вторник. 18:40 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 1 		4  
         
Максим Кресси
34
США
Максим Кресси
М. Кресси
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